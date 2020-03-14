  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

100 طالب فلسطيني من الداخل عالقون في الأردن

السبت 14 مارس 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
100 طالب فلسطيني من الداخل عالقون في الأردن


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم السبت، أن 100 طالب فلسطيني من سكان الداخل المحتل عام 1948، عالقين في الأردن.

وبحسب القناة، فإن الأردن لم تسمح لهم بالعودة إلى إسرائيل بعد إغلاقها للحدود والقيود الجديدة التي فرضتها خشيةً من انتشار فيروس كورونا.

واتصل عباس منصور العضو العربي عن القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، بمكتب بنيامين نتنياهو بصفته رئيسًا للوزراء، وبمكتب وزير الداخلية أرييه درعي، للتدخل للسماح لهم بإعادتهم إلى أهاليهم.

وأشار منصور إلى أن الطلاب عالقون في المعبر من الجانب الأردني، ويريدون العودة لعوائلهم.

#القائمة المشتركة #عالقون #الاردن #الداخل المحتل #كورونا #اسرائيل #عباس منصور
860x484 - 2020-03-14T223808.713

الأكثر قراءة اليوم

حكومة طوارئ برئاسة غانتس تمنح "المشتركة" ثلاث وزارات

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان ؟

حالة الطقس : المنخفض ينتهي اليوم ويتجدد الثلاثاء

اسعار العملات مقابل الشيكل

فيديو : مؤذن يبكي وهو يردد "صلوا في رحالكم!"

شاهد : الرئيس الصربي يكاد يختنق وهو يسعل بلا توقف أثناء مؤتمر حول كورونا

محافظ بيت لحم يوضح ما حدث في قرية الشواورة

الأخبار الرئيسية

بيبي

"نريد ان نسبق الفيروس".. نتنياهو: سنعلن غدا قرارات وادوات خاصة وهي صعبة لمواجهة تفشي كورونا

رئيس الوزراء: لن نتردد باتخاذ أي قرارات تضمن السلامة لشعبنا.. ويدعو لإقامة الصلاة في المنازل

نتنياهو

الاستعداد لحالة الطوارئ.. الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 193

لجنة المتابعة الحكومية تتخذ اجراءات لمواجهة كورونا.. ابرزها إغلاق معابر قطاع غزة بكلا الاتجاهين

كورونا فلسطين

الصحة توضح حقيقة الانباء المتداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"