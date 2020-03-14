100 طالب فلسطيني من الداخل عالقون في الأردن

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم السبت، أن 100 طالب فلسطيني من سكان الداخل المحتل عام 1948، عالقين في الأردن.

وبحسب القناة، فإن الأردن لم تسمح لهم بالعودة إلى إسرائيل بعد إغلاقها للحدود والقيود الجديدة التي فرضتها خشيةً من انتشار فيروس كورونا.

واتصل عباس منصور العضو العربي عن القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، بمكتب بنيامين نتنياهو بصفته رئيسًا للوزراء، وبمكتب وزير الداخلية أرييه درعي، للتدخل للسماح لهم بإعادتهم إلى أهاليهم.

وأشار منصور إلى أن الطلاب عالقون في المعبر من الجانب الأردني، ويريدون العودة لعوائلهم.