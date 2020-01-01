مجهولون يقتلعون أشجار في وادي الربابة

القدس المحتلة / سما /

اقتلع مجهولون تحت جنح الظلام ليلة امس الاول أشجار من وادي الربابة في سلوان وتحديدا في المنطقة الغربية من أرض محمد العباسي.

وأفاد عبد الكريم أبو سنينة رئيس لجنة حي واد الربابه انه كانت قد أقيمت أمس الأول فعاليات زراعة اشجار في المنطقة المذكورة بعد صلاة جمعة حاشدة حضرها ما يقارب مائتا شخص.

وأضاف من المقرر ان يتوجه المحامي مهند جبارة صباح اليوم الى المحكمة المركزية لاستصدار أمر احترازي لوقف اعتداءات سلطة الطبيعة الإسرائيلية في أراضي الحي. ويترقب أهالي الحي بفارغ الصبر قرار المحكمة المركزية .

واكد أبو سنينة ان لدى الأهالي نوايا جادة للتواجد والاعتصام في اراضي الحي منذ ساعات الصباح للوقوف ضد أي اعتداء يهدد أراضيهم.