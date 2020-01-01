  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجهولون يقتلعون أشجار في وادي الربابة

السبت 14 مارس 2020 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يقتلعون أشجار في وادي الربابة


القدس المحتلة / سما /

 اقتلع مجهولون تحت جنح الظلام ليلة امس الاول أشجار من وادي الربابة في سلوان وتحديدا في المنطقة الغربية من أرض محمد العباسي.

وأفاد عبد الكريم أبو سنينة رئيس لجنة حي واد الربابه انه كانت قد أقيمت أمس الأول فعاليات زراعة اشجار في المنطقة المذكورة بعد صلاة جمعة حاشدة حضرها ما يقارب مائتا شخص.

وأضاف من المقرر ان يتوجه المحامي مهند جبارة صباح اليوم الى المحكمة المركزية لاستصدار أمر احترازي لوقف اعتداءات سلطة الطبيعة الإسرائيلية في أراضي الحي. ويترقب أهالي الحي بفارغ الصبر قرار المحكمة المركزية .

واكد أبو سنينة ان لدى الأهالي نوايا جادة للتواجد والاعتصام في اراضي الحي منذ ساعات الصباح للوقوف ضد أي اعتداء يهدد أراضيهم.

#اقتلاع اشجار #سلوان #وادي الربابة

الأكثر قراءة اليوم

حكومة طوارئ برئاسة غانتس تمنح "المشتركة" ثلاث وزارات

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان ؟

حالة الطقس : المنخفض ينتهي اليوم ويتجدد الثلاثاء

اسعار العملات مقابل الشيكل

فيديو : مؤذن يبكي وهو يردد "صلوا في رحالكم!"

شاهد : الرئيس الصربي يكاد يختنق وهو يسعل بلا توقف أثناء مؤتمر حول كورونا

بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!

الأخبار الرئيسية

بيبي

"نريد ان نسبق الفيروس".. نتنياهو: سنعلن غدا قرارات وادوات خاصة وهي صعبة لمواجهة تفشي كورونا

رئيس الوزراء: لن نتردد باتخاذ أي قرارات تضمن السلامة لشعبنا.. ويدعو لإقامة الصلاة في المنازل

نتنياهو

الاستعداد لحالة الطوارئ.. الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 193

لجنة المتابعة الحكومية تتخذ اجراءات لمواجهة كورونا.. ابرزها إغلاق معابر قطاع غزة بكلا الاتجاهين

كورونا فلسطين

الصحة توضح حقيقة الانباء المتداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"