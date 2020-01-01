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طولكرم: إغلاق 12 مقهى والقبض على اثنين من أصحاب المقاهي لعدم التزامهما

السبت 14 مارس 2020 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: إغلاق 12 مقهى والقبض على اثنين من أصحاب المقاهي لعدم التزامهما


طولكرم / سما /

 قبضت الشرطة، اليوم، على شخصين من أصحاب المقاهي، وذلك لعدم التزامهما بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا، وأغلقت 12 كوفي شوب ومقهى في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة السياحة ومركز شرطة المدينة بطولكرم قاموا مساء اليوم بإغلاق 12 كوفي شوب ومقهى بالمدينة، وتم القبض على شخصين من أصحاب المقاهي، ومتابعة جميع الشقق الفندقية والمفروشة بالمدينة، وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة بجولات في المدينة لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ.

وأكدت أنه تم التحفظ على الشخصين بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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