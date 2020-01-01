"نريد ان نسبق الفيروس".. نتنياهو: سنعلن غدا قرارات وادوات خاصة وهي صعبة لمواجهة تفشي كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستتخذ غداً قرارات وادوات خاصة وصفها بـ"الصعبة" ستشمل إعلان العزل الكامل على الكثيرين داخل المنزل ومنع الجمهور من الاختلاط.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أن الالاف يموتون في العالم وترامب اعلن الطوارئ والبورصات تتحطم، متابعاً: "نحن بوضع افضل كثير نسبيا مقارنة بدول العالم، فإسرائيل من اكثر دول العالم ديناميكية ووضعنا من الافضل في العالم بعدما فعلناه، والامور تتدحرج ونحن نتابع الفيروس ونحن نريد ان نسبق الفيروس".

وأشار في حديثه إلى أنه كل عدة ايام تغيير الحكومة الإسرائيلية قراراتها، "نحن نتعلم من التجربة حتى ننتصر على الفيروس، وامامنا طريقة حياة جديدة وان تصمد هيئاتنا الطبية وعدونا لا نراه، نحن في حرب مع عدو غير واضح المعالم، نحاول ان لا نتعرض للعدوى وان لا نعدي احد، مثل اي معركة علينا ان نعرف العدو قبل ان ننتصر عليه".

وتابع: "اسرائيل احدى الدول المميزة في العالم التي تستطيع النجاح على هذا الفيروس وسنعلن العزل الكامل على كثيرين داخل المنزل ومنع الجمهور من الاختلاط، لا اعرف ربما يستمر هذا لاشهر وعليكم غسل اليدين بالصابون وممنوع المصافحة، ليس فقط عدم المصافحة وكذلك لا تلمسوا الأشياء ولا تتعانقعوا ولا للتقييل عربا او يهودا يجب تغيير السلوك، وحافظوا على المسافة مترين كوقاية".

وقال نتنياهو: "اطمئنكم لا تهرعوا للمولات لشراء المواد الغذائية وكل رفوف تفضى سنملأها، وفيما يتعلق بالعلاج والادوية فلا نقص فيها والبنوك ستواصل خدمات الفيزا وصرافات السحب الآلي، وقضية المواصلات العامة قيد البحث ومن لا ضرورة للخروج للعمل فلا يخرج".