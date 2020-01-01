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هيئة التقاعد تغلق قسم استقبال المراجعين خلال خطة الطوارئ

السبت 14 مارس 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة التقاعد تغلق قسم استقبال المراجعين خلال خطة الطوارئ


رام الله / سما /

 أعلنت هيئة التقاعد الفلسطينية، إغلاق قسم استقبال المراجعين خلال خطة الطوارئ، مطالبة المراجعين بعدم الحضور لمقرات الهيئة حرصا على الظروف الصحية الخاصة بكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، "في حالة الضرورة يمكن إرسال أية طلبات من خلال البريد الإلكتروني للهيئة (info@ppag.ps)، أو الاتصال بالأرقام التالية التي وضعت خصيصا للاجابة عن كافة الاستفسارات وهي: من رام الله  (022966045، 022954626، 022975181)، ومن الخليل (022293909)، ومن غزة (082829067)، و مركز خدمات الجمهور  (0594555592)".

وأكدت الهيئة استمرار صرف الحقوق التقاعدية كاملة كما هي دون تغيير لحين انتهاء خطة الطوارئ، ومتابعة كافة بيانات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني www.ppag.ps، مشيرة إلى أن دوام مختلف دوائر الهيئة ستستمر كالمعتاد.

#هيئة التقاعد الفلسطينية #كورونا #طوارئ #فلسطين

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