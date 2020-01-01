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مصر: 109 إصابات بفيروس "كورونا" بينهم 7 طلاب

السبت 14 مارس 2020 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: 109 إصابات بفيروس "كورونا" بينهم 7 طلاب


القاهرة /سما/

أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 109، بينهم 7 طلاب، مشيرة إلى أن قرار إغلاق المدارس وتعليق الدراسة هو إجراء احترازي.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بداية من يوم غد الأحد، جاء كإجراء احترازي ووقائي من الدولة للحد من التجمعات أو الاختلاط ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن حالات الإصابات بفيروس كورونا خلال العشرة أيام الماضية وصلت إلى 109 حتى هذه اللحظة، منها ما تحولت حالته إلى السلبية، لافتا إلى أن اتساع نقاط انتشار المرض وظهور حالات في المدارس، ما ألزم الحكومة المصرية بالتحول إلى المرحلة الثانية، وهو قرار إغلاق المدارس لمدة أسبوعين واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأشار مدبولي إلى أنه وجّه وزارة الداخلية بإغلاق الأماكن جميعها التي تُمارس أي نشاط تعليمي لنفس المدة، بالإضافة إلى توجيه وزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية كافة في الساحات والأندية كإجراء احترازي ووقائي.

من جانبه قال وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يزيد عن 7 طلاب، وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية خلال 24 ساعة الماضية.

#مصر #كورونا #اصابات

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