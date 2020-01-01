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غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!

السبت 14 مارس 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!


غزة / سما /

اندلع حريق نتج عن تماس كهربائي، مساء اليوم السبت، في مولد كهربائي تابع لمول "كيرفور" التجاري وسط مدينة غزة.

وأفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، رائد الدهشان، في تصريح صحفي، أن حريقاً طفيفاً اندلع في المولد الكهربائي الخاص بمول تجاري وسط مدينة غزة، مشيراً إلى أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي.

وأضاف "الحريق كان طفيفاً، وتم إطفاؤه سريعاً نتيجة لاتباع المول التجاري كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحرائق في المكان.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني، وصلت للمكان، ووجدت أن العمال قد أطفؤوا الحريق. 

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