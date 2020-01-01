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"القدس" تنجح في تجربة التعلم عن بعد في يومه الأول

السبت 14 مارس 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القدس" تنجح في تجربة التعلم عن بعد في يومه الأول


القدس المحتلة / سما /

 استأنفت جامعة القدس، اليوم السبت، العملية الدراسية بعد التعطيل الناجم عن أزمة فيروس الكورونا، وذلك بواسطة التعلم الإلكتروني عن بُعد عبر نظام e-Class، حيث تم إعطاء 1156 محاضرة في موعدها في مختلف التخصصات وفقا للبرنامج الدراسي الاعتيادي لطلبة البكالوريوس والماجستير، وبنسبة حضور من الطلبة تجاوزت الـ92%.

وقال رئيس جامعة القدس عماد ابو كشك إن هذه التجربة تعتبر الأولى التي يتم خوضها في التحول للتعلم عن بعد، ويعزى هذا النجاح الذي فاق التقديرات إلى البنية التحتية الرقمية المتينة للجامعة، إذ تعمل الجامعة منذ سنوات على تطبيق نظام الصف الإلكتروني عن بعد كجزء من مناهجها، واعتمدناه في الآونة الأخيرة نتيجة لحالة الطوارئ المعلنة.

وأضاف: "عملت طواقم الجامعة المتخصصة على مدى 4 أيام متواصلة لإخراج النظام بصورته المتقنة الحالية والمشهود لها، وكان هناك تخوف كبير من حدوث عطل في السيرفرات، بيد أنها نجحت في تحمل الضغط الهائل لتوفر لطلبتنا وكادرنا الأكاديمي النظام الأفضل لاستئناف العملية التدريسية.

وأشاد مجلس الطلبة والحركة الطلابية  بما حققته التجربة من نجاح ورضا بين أوساط الطلبة، وما بذلته الكوادر الفنية للجامعة من جهود حثيثة في توفير نظام متخصص وعالي الجودة لضمان عملية تدريسية إلكترونية مثرية ومتكاملة.

يشار إلى أن جامعة القدس تستخدم نظام الصف الإلكتروني e-Class منذ سنوات، وقامت بتطويره ذاتيا من خلال مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات، كما وأضافت تطبيقي Zoom و bbb اللذين يتيحان المساحة المطلوبة للتفاعل وتبادل المعلومات بين الطالب والأستاذ، في بث حي ومباشر "صوت وصورة"، ومن ثم تخزين المحاضرات للعودة إليها لاحقا وتحميل المواد الدراسية والواجبات وغيرها من المتطلبات، وهو يعتبر من أكثر البرامج تطورا.

#جامعة القدس #كورونا #طوارئ #فلسطين #التعليم عن بعد

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