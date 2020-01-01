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حميد: وجود مختبر لفحص فيروس "كورونا" في بيت لحم انجاز كبير

السبت 14 مارس 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حميد: وجود مختبر لفحص فيروس "كورونا" في بيت لحم انجاز كبير


بيت لحم / سما /

 اعتبر محافظ بيت لحم كامل حميد، توفير مختبر لفحص فيروس "كورونا" في فترة زمنية قصيرة في المحافظة، بالتعاون بين وزارة الصحة ومستشفى الكاريتاس، انجازا يضاف الى إنجازات حققتها السلطة الوطنية ووزارة الصحة وبيت لحم عندما واجهت الفيروس.

وقال حميد خلال تفقده مركز المختبر في مستشفى الكاريتاس اليوم السبت: ان هذا المركز اثبت نجاعته من خلال هذه الفحوصات التي تجري بتقنيات عالية، وثبت أن نسبة نجاح النتائج 100%، وصار هناك مقارنة مع مراكز أخرى، مشيرا الى أن المركز يعمل بطاقة كبيرة وكفاءة عالية، وكذلك التخلص من النفايات، وتجري وفق احدث التقنيات والتكنولوجيا المعتمدة .

واكد أن المركز سيمنع أياً من دخوله أو الاقتراب منه فور وصول العينات اليه، وان الفحوصات ليست متاحة للمواطنين، بل ان الطاقم الطبي يذهب الى مكان المواطن المشتبه به، ولا تجري عملية سحب العينات في المختبر وانما في البيوت.

#كامل حميد #كورونا #بيت لحم #فحص مخبري #الصحة #فلسطين

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