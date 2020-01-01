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ارتفاع حاد في الإصابات.. فيروس كورونا يصيب وزير النقل الإندونيسي

السبت 14 مارس 2020 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حاد في الإصابات.. فيروس كورونا يصيب وزير النقل الإندونيسي


سما / وكالات/

لايزال فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يلاحق الناس لا اختلاف مراكزهم ووظائفهم، ففي آخر الأنباء المتعلقة بضحايا كورونا أعلنت الرئاسة الإندونيسية إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي بفيروس "كورونا".

واشارت الرئاسة الإندونيسية أن وزير النقل خضع لتحاليل كشفت إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا وصلت إلى حوالي 96، بعد تسجيل 26 حالة جديدة، بينهم 5 وفيات.

يشار إلى أنَّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصاب حوالي 150 ألفا في 149 دولةً وإقليماً، إلى جانب وفاة حوالي 5 آلاف و600 آخرين، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

#كورونا #اندونيسيا

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