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30 يوما.. الجيش الإسرائيلي يفرض عزلا على جنوده

السبت 14 مارس 2020 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
30 يوما.. الجيش الإسرائيلي يفرض عزلا على جنوده


القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه سيفرض على جنوده عزلا لمدة 30 يوما، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الجنود الذين سيعودون من إجازتهم إلى قواعدهم العسكرية، الأحد، سيبقون هناك لمدة 30 يوما متواصلة دون أي إجازة، باستثناء أولئك الذين حصلوا على موافقة في وقت سابق، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وتابع "سيعود جميع جنود القطاعات القتالية وقواعد الإرشاد والوحدات المغلقة إلى القواعد العسكرية جاهزين للبقاء فيها لفترة طويلة قصاها شهر واحد".

وارتفع إلى 164 عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، بحسب إحصاءات رسمية السبت، بينهم اثنان بحالة خطيرة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن هناك 55 ألفا يخضعون للحجر الصحي في البلاد، بينهم جنود.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن تل أبيب تدرس إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء ما وصف بـ"أماكن العمل الحيوية"، كما يتم بحث إمكانية تقييد حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة.

وأدى تفشي فيروس كورونا في إسرائيل إلى تأجيل مناورات الجيش بعضها مع الولايات المتحدة، كما منع الضباط والجنود من السفر.

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