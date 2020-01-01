اللواء أبو نعيم: إغلاق كامل للمعابر وسنتابع مروجي الشائعات قانونياً

غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في كلا الاتجاهين، إلا في الحالات الطارئة جداً، والتي يتم دراستها بشكل منفرد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.



وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك في غزة، مع عدد من الجهات الحكومية والفصائل، ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس.

وأكد اللواء أبو نعيم أن الوزارة ستتابع مروجي الشائعات الذين يضرون بأمن المجتمع، وقال: "مروجو الشائعات يضرون بأمن المجتمع، وسنتابعهم قانونياً، وسنضعهم أمام مسؤولياتهم".