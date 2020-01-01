سقوط صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد

بغداد /سما/

أعلنت وسائل إعلام عراقية، استهداف الجانب الأمريكي في قاعدة التاجي شمال بغداد بعشرات الصواريخ طالت مدرج طائرات التحالف.

وقالت قناة الميادين، أن هجوماً بصواريخ الكاتيوشا استهدف القاعدة الأمريكية شمال العاصمة العراقية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتورني إلى أن 33 صاروخاً استهدفت القاعدة وحلّقت طائرات أمريكية في محيط القاعدة وبالقرب من الحدود العراقية السورية.

وشهدت الأنبار تحليقاً كثيفاً لطائرات حربية أميركية، وشهدت قاعدة عين الأسد حركة للمروحيات. وعثر الجيش العراقي على 7 منصات للصواريخ استخدمت في الاستهداف ووجد فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق وعمل على إبطال مفعولها.

ووجدت المنصات داخل مرأب في منطقة أبو عظام، وألقت الشرطة العراقية القبض على صاحب المرأب والعاملين فيه.

وأكدت العمليات المشتركة العراقيّة تعرض معسكر التاجي لقصف صاروخي، حيث قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية، إن النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي وهما بحالة حرجة.

وأضاف "الصواريخ أطلقت من سبع منصات إلا أن بعضاً منها لم تنطلق".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن دائراة الشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية استدعت، مساء أمس الجمعة، السفير السويسري في طهران باعتباره راعي المصالح الأمريكية في البلاد وأبلغته: "اعتراض إيران الشديد" على خلفية التهم التي وجهها الرئيس الأمريكي لإيران، بتحميلها مسؤولية الهجوم.