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"يسرائيل هيوم": خسائر إسرائيلية فادحة في إيلات بفعل المنخفض الجوي

السبت 14 مارس 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم": خسائر إسرائيلية فادحة في إيلات بفعل المنخفض الجوي


القدس المحتلة / سما /

 تكبدت المطاعم والفنادق الإسرائيلية، خسائر كبيرة، بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة منذ مساء يوم الخميس.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن الخسائر تقدر بعشرات الملايين من الشواكل. مشيرًا إلى أن المنخفض تسبب بأضرار جسيمة.

وأشارت إلى أن المنخفض أثر بشكل أساسي على الفنادق والمقاهي وغيرها العاملة على طول الشريط الساحلي بأكمله.

وقال مئير يتسحاق هاليفي رئيس بلدية إيلات، إن هذه كارثة طبيعية لم تشهد إيلات مثل لها منذ سنوات، داعيًا إلى ضرورة تدخل جميع الأطراف وخاصةً الحكومة من أجل إنقاذ المدينة والتعامل مع الأزمة الحالية.

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