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مصر تعلن تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين

السبت 14 مارس 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين


القاهرة /سما/

علقت السلطات المصرية، مساء اليوم السبت، الدراسة في كافة الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، وتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، خروج متعاف جديد من "كورونا" المستجد من مستشفى العزل وشفائه، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن الحالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، هي لشخص أجنبي، مشيراً إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا" المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، مؤكداً أن الإصابات الـ13 شملت 5 مصريين و8 أجانب من جنسيات مختلفة.

والجدير بالذكر أن مصر سجلت حالتي وفاة فقط، وهما لسيدة مصرية ومواطن ألماني.

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