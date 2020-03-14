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مسلحون يختطفون محامي.. ونقابة المحاميين تطالب الاجهزة الامنية بغزة بالكشف عن الجناة

السبت 14 مارس 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسلحون يختطفون محامي.. ونقابة المحاميين تطالب الاجهزة الامنية بغزة بالكشف عن الجناة


غزة / سما /

استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، حادثة الاعتداء على المحامي كرم منصور، مطالبةً الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالكشف عن الجناة.

وقالت النقابة في بيان لها، وفقاً لمتابعة وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان لديها، حادث الاعتداء على المحامي كرم منصور، حيث تبين أنه وفي صباح اليوم السبت الموافق 14/3/2020، وأثناء توجه المحامي لعمله في مكتبة منصور بالقرب من الشجاعية اعترضته سيارة بداخلها أربعة أشخاص ملثمين ومسلحين وقاموا باختطافه.

وتابع البيان: "بعد اطلاق النار على ابن شقيق المحامي الذي كان بصحبته ما أدى الى اصابته في قدمه وبعد ساعة تقريباً من اختطاف المحامي كرم تم القاؤه في منطقة الزيتون بغزة مصاب بالرصاص ومصاب بالردود والتكسير في كافة أنحاء الجسد نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح".

واعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين، أن مثل هذه التصرفات التي تعكس سلوك مرتكبيها، لا يمكن الصمت عنها مطلقاً، ولن تقف النقابة مكتوفة الأيدي تجاه دورها النقابي في الدفاع عن حقوق أعضاء هيئتها العامة التي كفلها لها قانون المحامين النظامين.

كما وتطالب النقابة وزارة الداخلية والامن الوطني، بفتح تحقيق عاجل وملاحقة الجناة والقبض عليهم ووضع حداً لفوضى انتشار السلاح واطلاع نقابة المحامين على نتائج التحقيق.

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