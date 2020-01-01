الخليل : "الوقائي" يقبض على شخصين من مروجي الإشاعات

الخليل / سما /

قبض جهاز الامن الوقائي في محافظة الخليل، على شخصين قاما بنشر وترويج اشاعات كاذبة حول فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة في الجهاز في بيان، اليوم السبت، أنه تم معاملتهما حسب القانون والأصول المتبعة وتسليمهما لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما .

وأكد المتحدث الرسمي بإسم الجهاز، أن كل من يروج الإشاعات والأكاذيب يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقاب، مناشدا المواطنين استقاء المعلومات والأخبار من مصدرها الرسمي فقط ومن جهات الاختصاص المخولة بنشر المعلومات عن كل ما هو جديد حول أزمة كورونا.