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محافظة نابلس تنفي شائعات حول فرض حظر التجول

السبت 14 مارس 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة نابلس تنفي شائعات حول فرض حظر التجول


نابلس / سما /

 نفت لجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس، اليوم السبت، ما يتم تداوله حول فرض حظر التجول على المحافظة، كخطوة وقائية في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها: إن ما يتم تداوله حول فرض حظر التجول لا اساس له من الصحة.

وأكدت أنه حتى اللحظة لم تسجل أية اصابة بفيروس كورونا في المحافظة، وما تقوم به من اجراءات تأتي في اطار الوقاية ولا يوجد أي اجراءات جديدة غير التي صدرت عن محافظ نابلس خلال حالة الطوارئ.

ودعت اللجنة المواطنين الى الالتزام بما صدر عن المحافظ من قرارات واتباع ارشادات وتعليمات وزارة الصحة حفاظا على سلامتهم.

#نابلس #كورونا #حظر التجول

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