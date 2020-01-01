إغلاق مقاهي وصالة أفراح وألعاب في نابلس

نابلس / سما /

أغلقت الشرطة في محافظة نابلس، اليوم السبت، ما يقارب 20 مقهى وصالة ألعاب (Xbox) وحمام شامي وصالة أفراح والغت حفل زفاف في المحافظة.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه وضمن الظروف التي تشهدها البلاد و تماشياً مع حالة الطوارئ ، واستناداً لسلسلة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة ، لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، أغلقت الشرطة السياحية بجولة نفذتها بإسناد من الشرطة القضائية ومركز شرطة المدينة اليوم 20 مقهى وكوفي شوب وحمام شامي وصالة العاب (Xbox) وصالات بلياردو وأغلقت صالة كانت معدة لاستقبال حفل زفاف.

وأكدت الإدارة، أن هذه الإجراءات جاءت حرصاً على سلامة المواطنين والتزاماً منها بالحفاظ على إجراءات الوقاية من انتشار فايروس في المحافظة ومتابعة منها لهذه المحلات خوفاً من التجمع والاكتظاظ.

وأهابت بأصحاب المقاهي وصالات العاب الأطفال والمحلات التجارية بضرورة التعاون في سبيل تحصين المجتمع الفلسطيني من الفيروس والمساهمة في الحد من انتشاره.