  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: القبض على مروج إشاعات وأخبار كاذبة

السبت 14 مارس 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: القبض على مروج إشاعات وأخبار كاذبة


غزة / سما /

ألقت الشرطة في قطاع غزة، الليلة الماضية، على مشتبه به من مخيم جباليا شمال القطاع على خلفية ترويجه لشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي، إن المباحث العامة ألقت القبض على مشتبه به على خلفية ترويجه شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومعلومات كاذبة تضر بالصالح العام وتثير البلبلة في صفوف المواطنين.

وأوضح البطينجي، أن المشتبه به قد تم إحالته للجهات المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

وأشار إلى  أن الشرطة تؤكد مجدداً على ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل نشرها وتداولها، واستقائها من المصادر الرسمية؟

وأضاف: "لن نسمح لأحد بتهديد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".

#الشرطة #قطاع غزة #مخيم جباليا #اخبار كاذبة #كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

حكومة طوارئ برئاسة غانتس تمنح "المشتركة" ثلاث وزارات

صورة: إسرائيل تدخل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن كورونا لقطاع غزة

كورونا: خسائر بالمليارات وخطوات اسرائيلية ستتخذ قد تصدم الجمهور..وخشية من انهيار الجهاز الطبي!

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان ؟

حالة الطقس : المنخفض ينتهي اليوم ويتجدد الثلاثاء

شاهد: مختبر مركزي لفحص الكورونا بغزة.. والصحة تؤكد خلو القطاع من الفيروس

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الاردن يقرر تعطيل المدارس والجامعات غدا السبت ووقف الرجلات الجوية من والى المملكة الثلاثاء

"كورونا" : إسرائيل تتجه نحو إبطاء الاقتصاد وليس تعطيله

بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!

محدث : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 164 في اسرائيل

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم ليرتفع العدد إلى 38 إصابة