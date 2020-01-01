غزة: القبض على مروج إشاعات وأخبار كاذبة

غزة / سما /

ألقت الشرطة في قطاع غزة، الليلة الماضية، على مشتبه به من مخيم جباليا شمال القطاع على خلفية ترويجه لشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي، إن المباحث العامة ألقت القبض على مشتبه به على خلفية ترويجه شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومعلومات كاذبة تضر بالصالح العام وتثير البلبلة في صفوف المواطنين.

وأوضح البطينجي، أن المشتبه به قد تم إحالته للجهات المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

وأشار إلى أن الشرطة تؤكد مجدداً على ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل نشرها وتداولها، واستقائها من المصادر الرسمية؟

وأضاف: "لن نسمح لأحد بتهديد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".