"كورونا" : إسرائيل تتجه نحو إبطاء الاقتصاد وليس تعطيله

القدس المحتلة / سما /



يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، جلسة نقاش أخرى حول كورونا بمشاركة المسؤولين المعنيين، التي ينتظر منها اتخاذ عدة خطوات إضافية للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا.

وقال وزير رفيع لموقع "واي نت" الاخباري العبري، إن النوايا تتجه نحو إبطاء الاقتصاد - وليس تعطيله".

اما في وزارة الصحة فإنهم يفضلون إيقاف الحياة الاقتصادية لعدة أسابيع باستثناء الخدمات الحيوية الأساسية.

وتعترض الوزارات الحكومية الأخرى على هذا المطلب بدعوى انه سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد.

وسيتعين على رئيس الوزراء أن يقرر بين الوقف الكامل او الجزئي للحياة الاقتصادية في البلاد. وفي حال تم اتخاذ القرارات خلال جلسة المناقشة، فمن المتوقع صدور بيان حول ذلك مساء اليوم.

ومن المحتمل ان تشمل التدابير الإضافية التي قد يتمخض عنها النقاش في مكتب نتنياهو اليوم من اجل مكافحة الفيروس، عن فرض قيود على التحرك والاستغناء عن بعض الخدمات غير الضرورية وأغلاق مراكز التسوق ودور السينما، تماما كما فعلت ذلك بلدان أخرى تكافح انتشار الفيروس على نطاق واسع.

من بين أمور التي ستتم مناقشتها، هي وضع تعريف للخدمات الأساسية الضرورية التي يسمح للعاملين فيها فقط بالذهاب إلى العمل. وستحدد الهيئة الوطنية للطوارئ من هم العمال الأساسيين. هؤلاء هم عمال المستشفيات والمختبرات والعيادات والصيدليات والمواد الغذائية والأمن والنقل العام وغيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على كل مدير تنفيذي لوزارة حكومية تحديد من هو الضروري للعمل في الوزارة.

وقال موقع "واي نيت" العبري إن وزارة المالية اتصلت بالعديد من الشركات لمعرفة عدد الموظفين الذين سيتم تصنيفهم وفق هذه الفئة الضرورية.

