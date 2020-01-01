جنين: لجنة الطوارئ تطالب من يعاني من أمراض تنفسية بالتوجه للمشفى الكوري

جنين / سما /

دعت لجنة الطوارئ في محافظة جنين، اليوم السبت، من يعانون من حالات الانفلونزا والرشح والسعال (المرضى الذين يعانون من الأمراض التنفسية) إلى التوجه مباشرة إلى المستشفى الميداني المقام في المركز الكوري الشبابي بجانب مديرية الصحة، الذي تم افتتاحه نهاية الأسبوع الماضي، والذي يعمل على مدار الساعة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي للتخفيف من الضغط على العيادات والمراكز الصحية الأخرى، بما في ذلك الخدمات الطبية والمستشفى الحكومي، في ظل حالة الطوارئ الحالية.

وطالبت جميع المواطنين والمرضى بمنع التجمهر في العيادات الصحية، وعدم الذهاب إليها إلا في حالات الضرورة القصوى.