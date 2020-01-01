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الشرطة البحرية بغزة تلتقي جمعية ونقابة الصيادين

السبت 14 مارس 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البحرية بغزة تلتقي جمعية ونقابة الصيادين


غزة / سما /

بحثت الشرطة البحرية بقطاع غزة، ممثلة بمدير دائرة شئون الصيادين عمر عوض ومدير دائرة غزة ماجد قنوع، مع رئيس جمعية الصيادين وعضو عن النقابة ومجموعة من الصيادين عدداً من الملفات.

وتمحور اللقاء حول معيقات العمل والمشاكل التي قد تواجه الصيادين أثناء دخولهم للصيد بداخل بحر قطاع غزة، بالإضافة الى المخالفات الصادرة من الصيادين وتجاوزاتهم للقوانين البحرية المقررة من قبل الوزارات ذات الاختصاص.

وطُرحَ خلال اللقاء العديد من الآليات التي تخدم فئة الصيادين والتي حددتها لجنة حل المشاكل الخاصة بالصيادين دون التأثير على النظام القائم.

#الشرطة البحرية #نقابة الصيادين #غزة

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