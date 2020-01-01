بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!

سما / وكالات/

أعلنت وسائل إعلام يوم السبت، عن أسماء الدول التي أصيب وزراء ومسئولين فيها، بفايروس كورنا "كوفيد 19" الجديد.

ومن الدول التي أصيب وزراء ومسئولين فيها بفايروس كورونا:

1- ملك النرويج و زوجته.

2- نائب الرئيس الايراني .

3- نائبة الرئيس الايراني ومستشار خامئني.

4- وزير الثقافة و وزير الفنون الايرانيين و رئيس اللجنة الاولمبية و 24 برلماني.

5- وزير الاتصالات البرازيلي .

6- اشتباه فى ترامب لانه اجتمع معاه من ايام .. وترامب رافض يخضع للفحص.

7- سكرتير رئيس البرازيل.

8- زوجة رئيس وزراء كندا.

9- رئيس وزراء كندا فى الحجر الى حد التأكد من اصابته أو عدمها.

10- 10 اعضاء فى البرلمان الفرنسي.

11- رئيس وزراء سلوفاكيا.

12- ممثلة الفلبين فى الامم المتحدة.

13- رئيس اركان الجيش الايطالي.

14- رئيس البرتغال فى الحجر لليوم الخامس.

15- وزيرة الصحة البريطانية.

16- وزير الشؤون الداخلية الأسترالي