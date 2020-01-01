بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!

أعلنت وسائل إعلام يوم السبت، عن أسماء الدول التي أصيب وزراء ومسئولين فيها، بفايروس كورنا "كوفيد 19" الجديد.
ومن الدول التي أصيب وزراء ومسئولين فيها بفايروس كورونا:
1- ملك النرويج و زوجته.
2- نائب الرئيس الايراني .
3- نائبة الرئيس الايراني ومستشار خامئني.
4- وزير الثقافة و وزير الفنون الايرانيين و رئيس اللجنة الاولمبية و 24 برلماني.
5- وزير الاتصالات البرازيلي .
6- اشتباه فى ترامب لانه اجتمع معاه من ايام .. وترامب رافض يخضع للفحص.
7- سكرتير رئيس البرازيل.
8- زوجة رئيس وزراء كندا.
9- رئيس وزراء كندا فى الحجر الى حد التأكد من اصابته أو عدمها.
10- 10 اعضاء فى البرلمان الفرنسي.
11- رئيس وزراء سلوفاكيا.
12- ممثلة الفلبين فى الامم المتحدة.
13- رئيس اركان الجيش الايطالي.
14- رئيس البرتغال فى الحجر لليوم الخامس.
15- وزيرة الصحة البريطانية.
16- وزير الشؤون الداخلية الأسترالي