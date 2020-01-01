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بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!

السبت 14 مارس 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!


سما / وكالات/

 أعلنت وسائل إعلام يوم السبت، عن أسماء الدول التي أصيب وزراء ومسئولين فيها، بفايروس كورنا "كوفيد 19" الجديد.

ومن الدول التي أصيب وزراء ومسئولين فيها بفايروس كورونا:

1- ملك النرويج و زوجته.
2- نائب الرئيس الايراني .
3- نائبة الرئيس الايراني ومستشار خامئني.
4- وزير الثقافة و وزير الفنون الايرانيين و رئيس اللجنة الاولمبية و 24 برلماني.
5- وزير الاتصالات البرازيلي .
6- اشتباه فى ترامب لانه اجتمع معاه من ايام .. وترامب رافض يخضع للفحص.
7- سكرتير رئيس البرازيل.
8- زوجة رئيس وزراء كندا.
9- رئيس وزراء كندا فى الحجر الى حد التأكد من اصابته  أو عدمها.
10- 10 اعضاء فى البرلمان الفرنسي.
11- رئيس وزراء سلوفاكيا.
12- ممثلة الفلبين فى الامم المتحدة.
13- رئيس اركان الجيش الايطالي.
14- رئيس البرتغال فى الحجر لليوم الخامس.
15- وزيرة الصحة البريطانية.
16- وزير الشؤون الداخلية الأسترالي

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