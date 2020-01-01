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رئيس الوزراء يطالب بالإفراج عن الأسرى حفاظًا على أرواحهم

السبت 14 مارس 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يطالب بالإفراج عن الأسرى حفاظًا على أرواحهم


رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، خصوصًا المرضى والذين يعانون من الأمراض المزمنة، حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه عددا من ذوي الأسرى في مكتبه برام الله صباح اليوم السبت، "سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لأسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هيئة الأسرى في متابعة سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية .

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #كورونا #الاسرى #سجون الاحتلال

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