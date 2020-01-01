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كوخافي يوجه رسالة الى الجيش الاسرائيلي بسبب كورونا

السبت 14 مارس 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يوجه رسالة الى الجيش الاسرائيلي بسبب كورونا


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال افيف كوخافي، جنود الجيش الإسرائيلي إلى الامتناع عن حضور تجمعات يشارك فيها حتى عشرات الأشخاص بسبب فيروس "كورونا".
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، قال كوخافي، في برقية أرسلها لجنود الجيش: إنه "يجب المحافظة على صحة الأبدان وغسل اليدين قدر المستطاع.
 
وأضافت القناة، أن الجيش الإسرائيلي قرر إلغاء كافة تدريبات جنود الاحتياط حتى عيد "الفصح" المصادف الشهر القادم؛ وبذلك أُلغيت جميع تدريبات الاحتياط المخطط لها في الأسابيع القليلة المقبلة، وتم اتخاذ هذا القرار بعد تقييم الوضع برئاسة قائد القوات البرية.
 
وأشارت إلى أن ثلاثة جنود أدخلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بفيروس الكورونا وحالتهم خفيفة، ولا يزال نحو 2500 جندي في الحجر الصحي عادوا من خارج البلاد أو كانوا بجوار شخص تأكدت إصابته بالفيروس.

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