الأسيران سعدات والشوبكي ورفاقهم يدخلون عامهم الـ(15) في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

يدخل اليوم السبت الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، واللواء فؤاد الشوبكي، إضافة إلى رفاقهم عاهد أبو غلمي، وحمدي قرعان، وباسل أسمر، ومجدي الريماوي، وياسر أبو تركي، ورأفت صلاح معروف، وعمرو هميّل، عامهم الـ(15) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال وفي مثل هذا اليوم من عام 2006، اختطفت سعدات والشوبكي ورفاقهم من سجن أريحا.

وبين نادي الأسير أن الأسير سعدات (67 عاماً)، والذي يقضي حُكماً بالسّجن لمدة (30) عاماً، يقبع اليوم في سجن "ريمون"، وخلال فترة سنوات اعتقاله تعرض سعدات وهو أب لأربعة أبناء من حرمان غالبية أفراد عائلته من زيارته، واستمر ذلك حتى العام المنصرم 2019، وتمكن سعدات عام 2018 من إنتاج كتاب بعنوان "صدى القيد" يتناول سياسة العزل في سجون الاحتلال، علماً أن سعدات تعرض للاعتقال سبع مرات على الأقل منذ بداية السبعينيات حتى تاريخ اعتقاله عام 2006، وهو اليوم جد لثلاثة أحفاد.

فيما يقضي "شيخ الأسرى" اللواء فؤاد الشوبكي (81 عاماً) حُكماً بالسّجن لمدة (17) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّاً في سجون الاحتلال، ويُعاني الأسير الشوبكي أوضاعاً صحية صعبة جرّاء إصابته بالسرطان، وأصبح مؤخراً يعتمد على إدارة حياته داخل المعتقل على رفاقه من الأسرى، وخلال العام المنصرم أصدرت محكمة الاحتلال قراراً يتمثل برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراحه، علماً أنه فقدَ زوجته خلال فترة اعتقاله، بالإضافة إلى شقيقه. يُشار إلى أنه أب لستة أبناء، وله تسعة أحفاد، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".

كما وتعرضت عائلة الأسير عاهد أبو غلمي (51 عاماً)، والمحكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، للحرمان من الزيارة على مدار سنوات اعتقاله، وذلك حتى نهاية عام 2019 إلى أن تمكنت زوجته من زيارته بشكل منتظم هذا العام، ويُشار إلى أن الأسير أبو غلمي متزوج وله اثنان من الأبناء (ريتا وقيس)، ويقبع اليوم في سجن "ريمون"، علماً أنه تعرض للاعتقال عدة مرات قبل اعتقاله عام 2006.

فيما يقضي الأسير حمدي قرعان حُكماً بالسّجن المؤبد بالإضافة إلى (100) عام وخلال فترة اعتقاله فقدَ الأسير قرعان والدته إضافة إلى اثنين من أقربائه، كما أن أشقائه محرمون من زيارته بشكل منتظم ويُسمح لهم عبر ما يسمى بالتصريح الأمني بزيارته مرة واحدة كل عام.

هذا ويُشار إلى أن الأسير باسل أسمر يقضي حُكماً بالسجن المؤبد و(20) عاماً، والأسير مجدي الريماوي مؤبد و(80) عاماً، والأسير ياسر أبو تركي مؤبدين و(20) عاماً، والأسير عمرو هميّل لمدى الحياة، إضافة إلى الأسير رأفت معروف المحكوم بالسّجن لـ(14) عاماً.