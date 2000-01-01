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محدث : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 164 في اسرائيل

السبت 14 مارس 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 164 في اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إلى 164 إصابة، بعد تشخيص حالات جديدة.

وبحسب الصحة الإسرائيلية فإن حالة ثلاثة من المصابين خطيرة وثمانية متوسطة، وأن أكثر من 55 ألفًا في الحجر الصحي بينهم أكثر من 2000 جندي.

وأشارت إلى أن أحد المصابين الجدد بالفايروس اليوم، هو جندي من الوحدة الاستخبارية 8200، وقد وتم عزل نائب قائد الوحدة احترازيًا.

وتدرس إسرائيل إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء أماكن العمل الحيوية، وفق ما أوردته إذاعة "كان" التي أشارت إلى إن وزارة المالية الإسرائيلية تفحص التبعات الاقتصادية لهذا الإجراء المقدرة كلفته بمليارات الشواقل. كما يتم بحث إمكانية تقييد حركة التنقل ووسائل المواصلات العامة وإغلاق رياض الأطفال.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اصابات

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