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وزير إسرائيلي : لن نعطل المرافق الاقتصادية

السبت 14 مارس 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي : لن نعطل المرافق الاقتصادية


القدس المحتلة / سما /

قال وزير إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم السبت، إن حكومته لن تتجه نحو اتخاذ قرار بتعطيل المرافق الاقتصادية.

وأوضح الوزير الذي لم يذكر اسمه، في حديث لـ موقع "يديعوت أحرونوت" أن الاتجاه هو العمل على التخفيف من الازدحام في المرافق الاقتصادية والعمل بنظام يضمن عدم انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم جلسة جديدة لبحث آخر التطورات حول قضية كورونا، يناقش خلالها الخطوات التي يمكن اتخاذها.

ومن بين الإجراءات التي سيتم مناقشتها التخفيف من عدد الركاب في وسائل النقل العام ومسألة تعطيل رياض الأطفال والتعليم الخاص.

ووفق القناة الإسرائيلية 13 فإن تعطيل العمل بالمرافق الاقتصادية يعني انهيار الوضع الاقتصادي بالكامل، ووضع مئات الآلاف من العمال بدون أجور، والخروج من هذه الأزمة سيستغرق سنوات طويلة.

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