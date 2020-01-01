الجامعة الإسلامية تصدر بيانا لطلابها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

غزة / سما /

أصدرت الجامعة الإسلامية في قطاع غزة اليوم السبت، بياناً هاماً لطلابها، في إطار الالتزام بحالة الطوارئ المعمول بها في فلسطين لمواجهة "فيروس كورونا".

وقالت الجامعة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها عبر "فيس بوك"، "حرصًا على استمرار العملية التعليمية، نود إعلامكم بأن الجامعة الإسلامية قد اعتمدت خدمة التعليم عن بعد لكافة طلبة الجامعة، وذلك من خلال تدريس المساقات عبر برنامج مودل.

وأضافت: "وعليه؛ نتمنى منكم مراجعة بريدكم الجامعي باستمرار لاستلام إعلانات وأخبار الجامعة بالخصوص، ولمن يرغب بالتعرف على آلية التعليم عن بعد عبر برنامج مودل، يرجى زيارة رابط الكورس التعليمي التالي، علمًا بأن مفتاح التسجيل للكورس هو std

https://moodle.iugaza.edu.ps/login/index.php

كما ويمكنكم الوصول للشروح الخاصة بمودل على قناة اليوتيوب على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fwy3NUQKwYg0z_MJfFSUZQWJdSa3EJ8

قناة التواصل مع التعليم الإلكتروني عبر تيليغرام

https://web.telegram.org/#/im?p=@elearningIUG