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صورة .. أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل خطبته على ياسمين صبري

السبت 14 مارس 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل خطبته على ياسمين صبري


وكالات / سما /

كشف رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ بطريقة غير مباشرة، عن خطوبته على الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، وجاء ذلك بنشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة، ظهرت فيها يده ويدّ صبري متشابكتين وكتب عليها “حبي”.

وعلى الرغم من عدم ظهور وجهيهما، أو كتابته لإسم صبري بشكل مباشر، إلا أن المتابعين أكدوا أنها خطيبته، وذلك بسبب خاتم الخطوبة الذي بدا في يدها، وهو نفسه الذي كانت كشفت عنه الأخيرة سابقاً وأثار الجدل حول حقيقة خطوبتها، إضافة إلى الأكسسوارات التي في معصمها وهي نفسها أيضاً التي ظهرت في يدّ صبري سابقاً في الصورة التي نشرتها هي.

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وفي تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أعلن أبو هشيمة رسمياً عن خطوبته من ياسمين صبري، ووافق على نشر الصورة الأولى لهما معاً، مؤكداً ارتباطهما بشكل رسمي، وأن الخطوبة تمت بحفل عائلي بسيط اقتصر على المقربين فقط.

وعن موعد الزفاف قال: “الزفاف سيتم بأقرب وقت وسوف أعلن عنه قبلها”.

ويُذكر أن الفنانة ياسمين تخوض سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “فرصة تانية” ويشاركها البطولة آيتن عامر وهبة مجدي ودياب وأحمد مجدي.

#أحمد أبو هشيمة #ياسمين صبري

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