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فيديو.. فوز مثير لبلاطة أمام جبل المكبر .. وتعادل الثقافي والبيرة

السبت 14 مارس 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوز مثير لبلاطة أمام جبل المكبر .. وتعادل الثقافي والبيرة


رام الله / سما /

حقق مركز بلاطة فوزا مثيرا على نظيره جبل المكبر (5-3), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وسجل خماسية "الجدعان" محمود أبو وردة "هدفين" (20 و29), وطارق أبو غنيمة "هدفين" (32 و39), وفادي سلبيس بالخطأ في مرماه (12), في حين أحرز ثلاثية المكبر شهاب قنبر (47 و63 و89).

ورفع الفائز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول, وبقي رصيد الخاسر 27 نقطة في المركز السادس.

وفي لقاءات أخرى, فاز أهلي الخليل على القوات الفلسطينية (2-1), ليهبط الأخير لدوري المحترفين الجزئي, وتعادل ثقافي طولكرم مع مؤسسة البيرة (0-0).

#مركز بلاطة #جبل المكبر

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