  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"كورونا" يعيد البوندسليغا لعهد الحرب العالمية الثانية

السبت 14 مارس 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" يعيد البوندسليغا لعهد الحرب العالمية الثانية


وكالات / سما /

انضم الدوري الألماني إلى باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، التي توقفت بسبب انتشار فيروس "كورونا" في مختلف أنحاء القارة "العجوز" في الآونة الأخيرة.

وقرر مسؤولو الكرة الألمانية تأجيل منافسات الجولة الـ26 من "البوندسليغا"، وكافة المباريات المحلية حتى يوم 2 أبريل المقبل، ويسري القرار على لقاءات الدرجة الثانية أيضا.

وأعاد قرار تعليق منافسات "البوندسليغا" الجميع في ألمانيا إلى عهد الحرب العالمية الثانية، التي امتدت حتى عام 1945، إذ لم تتوقف المنافسات أبدا منذ آخر توقف لها خلال تلك الفترة.

وتسببت الحرب العالمية الثانية آنذاك في إيقاف المسابقات المحلية، بعدما كانت ألمانيا إحدى الدول المتصدرة للمشهد في ساحات القتال.

ومن المنتظر عقد اجتماع، الإثنين المقبل، بين 36 ناديا ألمانيا، للوصول إلى قرار نهائي بشأن استئناف المسابقات من عدمها في الفترة المقبلة.

#كورونا #البوندسليغا #الدوري الالماني

الأكثر قراءة اليوم

صورة: إسرائيل تدخل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن كورونا لقطاع غزة

كورونا: خسائر بالمليارات وخطوات اسرائيلية ستتخذ قد تصدم الجمهور..وخشية من انهيار الجهاز الطبي!

حكومة طوارئ برئاسة غانتس تمنح "المشتركة" ثلاث وزارات

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان ؟

شاهد: مختبر مركزي لفحص الكورونا بغزة.. والصحة تؤكد خلو القطاع من الفيروس

هل تم الاتفاق على مقترح تشكيل حكومة طوارئ تضم جميع الأحزاب لمواجهة كورونا؟.. غانتس يوضح

بعد منخفض "التنين".. مصر تحذر من منخفض جديد قادم وهذا موعده ..

الأخبار الرئيسية

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم ليرتفع العدد إلى 38 إصابة

الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إلى 154 إصابة

خوفًا من كورونا .. الاحتلال يفكر بالإفراج عن الأسرى الأطفال

527397M

حكومة طوارئ برئاسة غانتس تمنح "المشتركة" ثلاث وزارات

20200313115334

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان ؟