"كورونا" يعيد البوندسليغا لعهد الحرب العالمية الثانية

وكالات / سما /

انضم الدوري الألماني إلى باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، التي توقفت بسبب انتشار فيروس "كورونا" في مختلف أنحاء القارة "العجوز" في الآونة الأخيرة.

وقرر مسؤولو الكرة الألمانية تأجيل منافسات الجولة الـ26 من "البوندسليغا"، وكافة المباريات المحلية حتى يوم 2 أبريل المقبل، ويسري القرار على لقاءات الدرجة الثانية أيضا.

وأعاد قرار تعليق منافسات "البوندسليغا" الجميع في ألمانيا إلى عهد الحرب العالمية الثانية، التي امتدت حتى عام 1945، إذ لم تتوقف المنافسات أبدا منذ آخر توقف لها خلال تلك الفترة.

وتسببت الحرب العالمية الثانية آنذاك في إيقاف المسابقات المحلية، بعدما كانت ألمانيا إحدى الدول المتصدرة للمشهد في ساحات القتال.

ومن المنتظر عقد اجتماع، الإثنين المقبل، بين 36 ناديا ألمانيا، للوصول إلى قرار نهائي بشأن استئناف المسابقات من عدمها في الفترة المقبلة.