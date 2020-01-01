جنين: اعتقال 5 أصحاب محلات لمخالفتهم التعليمات

رام الله / سما /

أفاد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، أن الشرطة اعتقلت خمسة مواطنين من أصحاب المحلات في المدينة لمخالفتهم التعليمات الصادرة بخصوص الطوارئ.

وأكد الرجوب أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يخالف القانون.

وأعلنت الحكومة اليوم، ارتفاع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 38 إصابة جميعهم في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحكومة إنه تم اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالفيروس جميعهم من سكان مدينة بيت لحم، وبيّن أن الفيروس انتقل إليهم جراء مخالطتهم مصابين سابقين.

وكان تم تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية في الخامس من الشهر الجاري في مدينة بيت لحم.