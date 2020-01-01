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ما مصير الدوري الإسباني هذا الموسم؟

السبت 14 مارس 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما مصير الدوري الإسباني هذا الموسم؟


وكالات / سما /

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب مخاوفٍ من انتشار فيروس كورونا، ولكن يبدو أن التعليق سيستمر لفترة أطول.

ومن المتوقع أن يتم إيقاف المباريات تماماً لمدة 15 يوماً، لمعرفة كيف سيتطور فيروس كورونا في إسبانيا، ثم يتم بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بشأن البطولة.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن فيروس كورونا سيضع الدوري المحلي أمام 4 سيناريوهات، الأول هو إكمال باقي المباريات بدون جمهور، وهو الخيار الذي يجد استحساناً لدى رابطة الليجا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن السيناريو الثاني هو إلغاء البطولة هذا الموسم، بحيث لا يتم تعيين بطل المسابقة ولا يقع تحديد أندية تصعد أو تهبط.

وتابعت: “السيناريو الثالث هو إيقاف الدوري الإسباني في الجولة 27، بحيث يُتوج برشلونة باللقب ولكنه خيار غير متوقع بسبب غياب الإنصاف باعتبار أن الفرق لم تتواجه جميعها مرتين”.

أما السيناريو الرابع فهو اعتماد ترتيب النصف الأول من الموسم، وهو خيار سيمنح اللقب لبرشلونة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، حيث يمتلك كلا الفريقين نفس الرصيد من النقاط (40 نقطة).

وسيتم تشكيل لجنة مؤلفة من الأمين العام للاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، لتحديد كيفية اختيار بطل المسابقة، وإذا كان هنالك خلاف بينهما، تنتقل سلطة اتخاذ القرار إلى رئيس الاتحاد الإسباني أو الهيئة التي يفوضها.

#الدوري الإسباني

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