مطالبات بحرمان ليفربول من لقب البريميرليج

وكالات / سما /

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن هناك ضغوط متزايدة لإلغاء الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن الضغوط تتزايد على رؤساء البريميرليج، من أجل إلغاء الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصدر قرار بتعليق المنافسات في البريميرليج والتشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية، وعدم خوض أي مباريات حتى 3 أبريل/نيسان المقبل على أقل تقدير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيعقد اجتماع طارئ لأندية البريميرليج الأسبوع المقبل، لبحث مصير البطولة.

وأوضحت أن ناديين على الأقل يريدان إلغاء الموسم الحالي، الأمر الذي سيحرم ليفربول من الحصول على لقب البريميرليج.

وشددت أنه على مستوى رؤساء البريميرليج، فإنهم يرغبون في استئناف البطولة، عندما يكون ذلك ممكنًا.

وذكرت "بعض الأندية تعتقد أن احتمالات عودة البطولة ضئيلة أو معدومة لعدة أشهر، ولا يوجد بديل سوى إلغاء الموسم وانتظار المنافسات الجديدة في أغسطس/آب المقبل".

وتوقعت الصحيفة، حدوث حالة من الجدل في المرحلة المقبلة، خاصة إذا لم يتم تحديد مصير اللقب أو المراكز الأوروبية أو الهبوط بالبريميرليج.