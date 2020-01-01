إصابة 4 لاعبين في سامبدوريا بفيروس كورونا

وكالات / سما /

انضم 4 لاعبين جدد إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا بنادي سامبدوريا، ليتحول الأمر إلى نكبة كبيرة على الدوري الإيطالي، الذي تم تعليق مبارياته خلال الفترة الماضية.

بذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سامبدوريا وحده إلى خمسة لاعبين، إذ أن مانولو جابياديني أصيب بالفيروس قبل يوم ويبدو أنه نقل العدوى إلى بعض زملائه في الفريق.

وأكد النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي، أن اللاعبين المصابين بالفيروس هم عمر كولي وألبين إيكدال ومارتين تورسبي وأنطونيو لا جومينا، وطالب سامبدوريا كل مشجعيه بالبقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من المرض.

وأكد البيان، أن كل اللاعبين المذكورين عُزِلوا في منازلهم فور اكتشاف نتائج الفحوصات الطبية والتي جاءت إيجابية، مع غلق مقر النادي إلى إشعار آخر.

وبهذا، ينضم خماسي سامبدوريا إلى دانيلي روجاني ومايكل أرتيتا وأودوي هودسون، من لاعبي ومدربي كرة القدم المصابين بالفيروس الذي وصفته منظمة الصحة بالوباء العالمي.