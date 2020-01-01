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تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم ليرتفع العدد إلى 38 إصابة

السبت 14 مارس 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم ليرتفع العدد إلى 38 إصابة


رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، إنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا" في بيت لحم، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 38 إصابة.

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، حول آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19)، إن الإصابات هي لمخالطي مصابين في بيت لحم.

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة رام الله اليوم السبت، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19) في فلسطين، إن الإصابات هي لمخالطي مصابين في بيت لحم، مشيرا إلى أن 6429 مواطنا يخضعون للحجر الصحي المنزلي، منهم 2676 في قطاع غزة.

ودعا المواطنين لزيادة الاهتمام الشخصي، وعدم الخروج من المنازل، وعدم الاختلاط، خاصة وأن السبب في ارتفاع الاصابات هو المخالطة.

#فيروس كورونا #بيت لحم #اصابات

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