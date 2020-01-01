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الشرطة تقبض على مشتبه به بنشر أخبارا كاذبه وبث اشاعات حول كورونا

السبت 14 مارس 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

قبضت الشرطة اليوم على مشتبه به قام بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس كورونا، سببت الإرباك والخوف بين المواطنين في طولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد تلقي معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة وبث اشاعات عبر صفحته الخاصه على فيس بوك عن وجود 40 إصابه بمرض كورونا في طولكرم ، مما تسبب بالذعر لدى المواطنين و إرباك لدى الأهالي في المحافظة.

على الفور قامت الشرطة بتوقيف المشتبه به لحين إحالته لجهات الاختصاص استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

وناشدت الشرطة المواطنين اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص هذا المرض تجنباً للفوضى لدى المواطنين،

وبيّنت الشرطة بان القوانين الفلسطينة تعاقب من ينشر اخبارا كاذبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه وبالغرامة من 50 دينار الى 200 دينار اردني .

#الشرطة #كورونا

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