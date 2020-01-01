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بعد نشرها على "سما" .. الرئيس يبعث تعازيه لأسرة المواطن أبو شمالة ويتكفل بعلاج طفلته

السبت 14 مارس 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد نشرها على "سما" .. الرئيس يبعث تعازيه لأسرة المواطن أبو شمالة ويتكفل بعلاج طفلته


غزة / سما /

استجاب الرئيس أبو مازن لصرخة المواطن عاطف أبو شمالة الذي فقد طفلته دعاء  نتيجة وقوع خزان مياه عليها وإصابة شقيقتها الصغرى رواء ٦ سنوات بجراح خطيرة وشقيقها محمد بجراح طفيفة  وتكفل بتحويلها لأي مستشفى لعلاجها 

وفي هذا السياق نقل الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين تعازي الرئيس لأسرة المواطن عاطف أبو شمالة بفقدان فلذة كبده سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يشفي شقيقتها وشقيقها

وأكد د. أبو هولي أن السيد الرئيس بعد أن علم بالحادث الأليم أصدر تعليماته للجهات المسؤولة بالعمل على تحويل طفلة المواطن أبو شمالة للعلاج في أي مستشفى 

وفي نفس الأطار أعطى د. أبو هولي تعليماته لرئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج  حاتم قنديل بزيارة أسرة المواطن أبو شمالة والأطلاع على وضعها والعمل على مساعدتها

#الرئيس عباس #تعازي #ابو شمالة

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