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لأول مرة منذ ربع قرن.. تعليق الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بغزة

السبت 14 مارس 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ ربع قرن.. تعليق الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بغزة


رام الله / سما /

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم السبت، إنه سيتم تعليق الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر بغزة، بسبب انتشار فيروس "كورونا". وذلك لأول مرة منذ ربع قرن.

وأضاف فروانة عبر صفحته في "فيس بوك"، "أن باحة الصليب الأحمر بغزة ستكون مغلقة يوم الاثنين القادم، وعلى الأهالي وممثلي المؤسسات والناشطين والمتضامنين ووسائل الاعلام عدم الحضور"، وذلك بعد توافق الفصائل والمؤسسات على وقف الاعتصام الأسبوعي مع الأسرى بشكل مؤقت.

ومن جانب آخر، دعا عبد الناصر فروانة، الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والزام الاحتلال باتخاذ إجراءات الوقاية داخل السجون وتوفير سبل الحماية من فيروس "كورونا".

كما طالبهم بالضغط على إدارة السجون من أجل السماح للأسرى بإجراء مكالمات هاتفية لاطمئنان كل طرف على الآخر في ظل توقف الزيارات العائلية.

#اعتصام #اسرى #فيروس كورونا

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