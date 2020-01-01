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الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إلى 154 إصابة

السبت 14 مارس 2020 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إلى 154 إصابة


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا إلى 154 إصابة، بعد تشخيص حالات جديدة.

وبحسب الصحة الإسرائيلية فإن حالة ثلاثة من المصابين خطيرة وثمانية متوسطة.

وتدرس إسرائيل إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء أماكن العمل الحيوية، وفق ما أوردته إذاعة "كان" التي أشارت إلى إن وزارة المالية الإسرائيلية تفحص التبعات الاقتصادية لهذا الإجراء المقدرة كلفته بمليارات الشواقل. كما يتم بحث إمكانية تقييد حركة التنقل ووسائل المواصلات العامة وإغلاق رياض الأطفال.

#فيروس كورونا #اسرائيل

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