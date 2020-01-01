تعليق مؤقت للاعتصام الأسبوعي لأهالي أسرى قطاع غزة

غزة / سما /

قررت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى في قطاع غزة تعليق الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمونه أهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة مؤقتًا.

وقالت لجنة الأسرى في بيان لها إن قرار تعليق الاعتصام جاء في إطار الجهود التي يبذلونها حفاظًا على سلامة أهالي الأسرى والمعتصمين في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد.

وذكرت أن الاعتصام هو إنجاز وطني وسيعود إلى طبيعته وديمومته بعد انتهاء أزمة فايروس كورونا مباشرة، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والإنسانية لتوفير الحماية اللازمة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة الدولية والمجتمع الدولي والإنساني بالشروع فورا لإلزام الاحتلال باحترام حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إصابة الأسرى بفايروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية والقاتلة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة بتعقيم أقسام السجون وغرف الأسرى وإدخال مواد التنظيف والتعقيم وزيادة الكمية ووقف استخدام سيارة البوسطة الحديدية التي تستخدمها إدارة مصلحة السجون في تعذيب الأسرى أثناء نقلهم بشكل تعسفي وخلق احتكاك بين الأسرى والسجناء الجنائيين الإسرائيليين، وتفعيل الاتصال الهاتفي للاطمئنان على ذويهم بظل المنع من الزيارة.

وقالت إن "الأمر جد خطير في ظل انتشار فايروس كورونا القاتل ما يستدعي فورا قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي والإنساني بتشكيل لجان طبية مختصة للاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين وتقديم ما يلزم من علاج وخدمات خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون ضدهم".