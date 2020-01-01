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خوفًا من كورونا .. الاحتلال يفكر بالإفراج عن الأسرى الأطفال

السبت 14 مارس 2020 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خوفًا من كورونا .. الاحتلال يفكر بالإفراج عن الأسرى الأطفال


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف، الليلة الماضية، أن حكومة الاحتلال تفكر بالإفر اج عن الأسرى الأطفال، في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويعتقل الاحتلال في السجون نحو 5000 أسير وأسيرة، بينهم قرابة 200 طفل.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في وقت سابق، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأسرى في معتقلات الاحتلال، لكن إدارة السجون لا تزال تماطل في توفير إجراءات السلامة والحماية، وتوفير مواد التنظيف والتعقيم داخل السجون.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، أمس الجمعة، إصابة 143 بفيروس كورونا المستجد.

#فيروس كورونا #الاحتلال #اسرى

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