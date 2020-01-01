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فلسطيني يهرب من الحجر الصحي ليقابل خطيبته.. وهذا ما حصل

السبت 14 مارس 2020 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطيني يهرب من الحجر الصحي ليقابل خطيبته.. وهذا ما حصل


رام الله / سما /

هرب شاب فلسطيني من الحجر الصحي في مدينة بيت لحم والمفروض بسبب فيروس كورونا، إلى مخيم العروب في منطقة الخليل وذلك بعد أن "اشتاق لخطيبته" التي تسكن بعيدا.

وعلمت الأجهزة الأمنية بهروب الشاب وقامت بضبطه، إلى جانب خطيبته وعائلتها، ووضعوهم جميعا في الحجر الصحي.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 35.


وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 35، بعد تسجيل 4 أصابات جديدة في بيت لحم (جنوب)".


وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، وتبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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