حكومة طوارئ برئاسة غانتس تمنح "المشتركة" ثلاث وزارات

القدس المحتلة / سما /

من المنتظر ان يكشف رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، مساء اليوم تصوره لحكومة طوارئ وطنية تكون برئاسته على ان يحاول الحصول على موافقة بقية الاحزاب السياسية الممثلة في الكنيست على تشكيلها وتشكيلتها.

وتتضمن حكومة الطوارئ الوطنية التي سيطرحها غانتس مساء اليوم ان تتولى القائمة "المشتركة" ثلاث وزارات فيها وهي: وزارة المواصلات ووزارة السياحة ووزارة الثقافة والرياضة.

وينص مقترح حكومة الطوارئ الوطنية على ان تكون مدتها محصورة لعام واحد فقط على ان تعالج خمس نقاط اساسية هي:

أولا: التصدي لوباء كورونا وتداعياتها.

ثانيا: عدم سن اي قوانين سياسية تتعلق بصفقة القرن وغيرها.

ثالثا: المصادقة على ميزانية الدولة لعامين.

رابعا: سن قانون يحدد مدة مهام رئيس الحكومة ورؤساء المجالس البلدية والحاخامات الرئيسيين لفترة زمنية لا تتعدى ثماني سنوات معا او مدتين في المنصب.

خامسا: تتألف الحكومة المقترحة من عشرين وزارة على ان تشمل كافة الكتل البرلمانية وتوزع الوزارات حسب عدد مقاعد كل كتلة برلمانية بحيث تحصل الكتلة على وزارة مقابل كل ستة مقاعد ويكون في كل وزارة نواب وزير لا يتعدى عددهم الاربعة وفقا لمهام الوزارة.

ويتولى رئاسة الحكومة تحالف "أزرق أبيض" بينما يتولى الليكود منصب قائم بأعمال رئيس الوزراء. وزارة الامن لتحالف "أزرق أبيض" بينما وزارة الخارجية من نصيب حزب الليكود.

ويتم تشكيل "كابينيت" أمني وآخر للطوارئ الصحية (كورونا) على ان يكون رئيس الحكومة والقائم بأعماله اعضاء في كلا التشكيلتين.