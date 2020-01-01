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بعد لقائهم مصابين .. إيفانكا تعمل من البيت بسبب كورونا وترامب: لا أشعر بأي أعراض

السبت 14 مارس 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد لقائهم مصابين .. إيفانكا تعمل من البيت بسبب كورونا وترامب: لا أشعر بأي أعراض


وكالات

أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، "عملت من البيت" الجمعة في إجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بكورونا.


وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، بأن الفريق الطبي للبيت الأبيض نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحي، لعدم وجود أي أعراض للمرض عليها.

وأشار إلى أن المسؤول الأسترالي الذي التقته إيفانكا، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.


يذكر أن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، زار واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى كلا من إيفانكا ترامب والمدعي العام الأمريكي ويليام بار وغيرهما من المسؤولين في الـ5 من آذار/مارس، واليوم الجمعة تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.
 

من جهته أكّد ترامب، الجمعة، أنه لا يشعر "بأيّ أعراض" تدلّ على إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وسارع صحفيون إلى سؤال ترامب حول ما إذا كان يتوجب خضوعه لفحص طبي، بعدما تبيّن أن أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي التقاه قبل أيام، مصاب بالفيروس؟

وقال: "لا أعرف أبدا من يكون" مرافق بولسونارو في الوفد، مضيفا: "أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبيّن أنّه غير مصاب، وهذا جيّد".


وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عدّة في البيت الأبيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي: ليست لديك أيّ أعراض"، قبل أن يوضح أنّه قد يجري الفحص اللازم "قريبا".

#ايفانكا #ترامب #فيروس كورونا

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