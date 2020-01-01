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خوفًا من "كورونا": الأمم المتحدة تطالب موظفيها بالعمل من المنزل

السبت 14 مارس 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خوفًا من "كورونا": الأمم المتحدة تطالب موظفيها بالعمل من المنزل


وكالات

طالبت منظمة الأمم المتحدة  موظفيها بالعمل من المنزل، في خطوة تأتي ضمن تدابير أممية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا بـ"كوفيد-19".

جاء ذلك القرار عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق الجمعة، حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب الفيروس القاتل، بعد إعلانها من قبل في نيويورك الولاية والمدينة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الأمين العام، فإن موظفي الأمم المتحدة سيعملون من منازلهم، اعتبارًا من الإثنين المقبل 16 آذار/ مارس الجاري، وحتى 12 نيسان/ أبريل المقبل، ولن يكونوا مضطرين للقدوم إلى المقر العام للمنظمة في مانهاتن.

ووفق البيان نفسه سيتم بعد 3 أسابيع تقييم الوضع مجددًا.

في سياق متصل، وللأسباب ذاتها، أمرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، موظفيها بالعمل من المنزل أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في نيويورك وصل إلى 421 حالة، بينما تخطي حاجز الألفين في عموم الولايات المتحدة، بينها 41 وفاة.

#فيروس كورون #الامم المتحدة

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