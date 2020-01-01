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مقتل فلسطيني من الرملة وإصابة شابة بجريمة إطلاق نار

السبت 14 مارس 2020 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل فلسطيني من الرملة وإصابة شابة بجريمة إطلاق نار


القدس المحتلة / سما /

قُتل شاب وأصيبت شابة في جريمة إطلاق نار قرب مدينة نتانيا باسرائيل، بعد ظهر اليوم.

وذُكر في وقت لاحق أن الحديث يدور عن شاب عربي من مدينة الرملة قتل في المكان وشابة عربية من منطقة الشمال أصيبت بجروح بالغة الخطورة.

و وفقا لمصادر طبية، قُتل شخص (35 عاما) وأصيبت شابة (30 عاما) بجروح بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار وقع على شارع 57 قرب نتانيا، عند الساعة الثالثة بعد ظهر امس.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، 12 ضحية، والتي كان آخرها قتل الشاب من الرملة، ، إضافة إلى قتل الشاب محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من قرية البعنة في جريمة إطلاق نار، أمس الاول.

#مقتل #شاب #الرملة

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