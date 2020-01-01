فلسطيني بالنرويج يطلق مبادرة لمساعدة الفئات الضعيفة

اوسلو /سما/

أطلق الشاب الفلسطيني المقيم في العاصمة النرويجية أوسلو مصطفى سمحة الجيوسي، الخميس، مبادرة مجتمعية لمساعدة الفئات الضعيفة من اللاجئين خلال فترة أزمة فيروس كورونا.

وتقوم مبادرة الجيوسي الذي يعمل في دائرة شؤون اللاجئين في مكتب العمل النرويجي على تقديم المساعدة المتمثلة بشراء الاحتياجات اللازمة من طعام ودواء في منطقتي اوسلو وفيكين للأشخاص الذين يشكل خروجهم من المنزل خطراً على صحتهم.

كما تعهّد الجيوسي بتقديم المساعدة المتمثلة بالترجمة عبر الهاتف لهذه الفئات في حال احتاجت معرفة أي من المعلومات على الانترنت أو خلال التواصل مع المؤسسات الرسمية النرويجية.

وفي منشور كتبه الجيوسي على صفحته على فيسبوك قال: من باب المسؤولية المجتمعية فأنا على أتم الاستعداد لمساعدة من يحتاج المساعدة من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والمرضى ومن لديهم مناعة ضعيفة والحوامل بما أستطيع من قوة و ذلك حفاظًا على سلامتهم و صحتهم و تقليل احتكاكهم بالآخرين بسبب خطورة خروجهم من منازلهم.

وقال الجيوسي أن هذه المبادرة جاءت لمعرفته المسبقة بحجم الفئات الضعيفة داخل مجتمع المهاجرين، والذين قد يكونوا غير قادرين على التواصل مع الجهات الرسمية ولا يوجد لديهم دراية كافية حول التعامل مع مثل هذه الحالات.

ودعا الجيوسي الأشخاص القادرين على مساعدة المجتمع إلى اتخاذ ذات الخطوة وتعميم الفكرة في بقية الدول الاسكندنافية، خصوصاً مع الظروف الصعبة وحالة الإحباط و التخبط والخوف التي تسري بين الناس والجهات الرسمية.

وأشار الجيوسي إلى أنه يقوم باتباع خطوات صحية صارمة في حال تم الطلب منه شراء مواد غذائية أو أدوية لضمان عدم انتقال الفيروس عبر هذه المواد للأشخاص الذين يطلبون المساعدة، بالإضافة إلى ضمان سلامته الشخصية.